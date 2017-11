PSG : Petit découpe Emery « Par Youcef Touaitia - Le 02/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si le Paris Saint-Germain réalise un excellent début de saison, Unai Emery ne parvient pas à convaincre les plus réticents. Parmi les détracteurs de l'entraîneur espagnol, Emmanuel Petit, qui l'accuse de pas mettre ses joueurs dans les meilleures dispositions. "On va sûrement me trouver très dur mais je trouve que son management n'est pas bon depuis son arrivée au PSG. Il a peur ! Tu mets Draxler dans une position qui n'est pas la sienne, en sachant que Di Maria aurait pu le remplacer. Si tu veux donner du temps de jeu aux joueurs, mets-les dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent s'épanouir", a analysé le consultant sur les ondes de RMC. "Et je ne parle même pas de Lucas. On a des nouvelles de Lucas ? Il a peur et cette peur, c'est lui qui l'a mise lors du match retour contre le Barça (1-6), l'année dernière. Il l'a distillée dans la tête des joueurs à l'issue du match aller. C'est un entraîneur qui met la peur dans la tête de ses joueurs", a conclu le champion du monde 1998. "Et je ne parle même pas de Lucas. On a des nouvelles de Lucas ? Il a peur et cette peur, c'est lui qui l'a mise lors du match retour contre le Barça (1-6), l'année dernière. Il l'a distillée dans la tête des joueurs à l'issue du match aller. C'est un entraîneur qui met la peur dans la tête de ses joueurs", a conclu le champion du monde 1998.

