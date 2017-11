C3 : Lyon 3-0 Everton (fini) « Par Eric Bethsy - Le 02/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Grâce à une deuxième période plus aboutie, l'Olympique Lyonnais s'est largement imposé face à Everton (3-0) ce jeudi en Europa League. Le club rhodanien fait un grand pas vers les 16es de finale. C'était pourtant pas gagné vu la première période. Les hommes de Genesio ne mettaient pas suffisamment de rythme dans cette partie. Pourtant, on sentait l'OL capable de faire la différence à chaque accélération. A l'image de l'action qui amenait la tête de Traoré sortie par le gardien Pickford ! Ou des centres dangereux de Rafael sur son côté droit. Le problème, c'est que les Lyonnais avaient tendance à s'endormir, permettant à Everton de respirer de temps en temps. Et la longue interruption liée à la blessure du défenseur Martina n'arrangeait rien au rythme de ce premier acte prolongé de 7 minutes. On s'attendait donc à voir des Gones sur un autre rythme après la pause. Mais ce sont les Toffees qui revenaient avec de meilleures intentions. Il fallait un bel arrêt de Lopes pour empêcher l'ancien Lillois Gueye d'ouvrir le score ! L'OL se faisait peur et mettait du temps à remettre le pied sur le ballon. Finalement, c'est un coup du sort qui permettait à Traoré de donner l'avantage aux siens (1-0, 68e), malheureusement pour le pauvre Schneiderlin, expulsé à la 80e. De toute façon, Lyon avait déjà fait le break grâce à l'entrant Aouar (2-0, 76e). Et terminait le travail sur un but de la tête de Depay (3-0, 88e). Grâce à ce succès, Lyon se rapproche des 16es de finale. Europa League : Résultats, buteurs, classements de chaque groupe

