PSG : Dugarry fou de Cavani !

Avec 145 buts marqués en 213 matchs pour le Paris Saint-Germain, Edinson Cavani (30 ans, 15 matchs et 15 buts toutes compétitions cette saison) n'est plus qu'à 11 longueurs du record de Zlatan Ibrahimovic, meilleur réalisateur de l'histoire du club avec 156 buts en 180 rencontres. Alors qu'il pourrait dépasser le Suédois de Manchester United avant la même fin de l'année 2017, l'attaquant uruguayen a été encensé par Christophe Dugarry. "Je fais partie de ceux qui ont été encourageants avec Cavani parce qu'il fait des choses qui sont uniques. Il n'y a pas deux joueurs comme lui. Il n'existe pas un autre joueur dans son registre. Que ce soit contre Lorient ou en bien en Ligue des Champions, le mec fait les mêmes choses, il fait des efforts et des courses avec une forte intensité. Sincèrement je n'en vois pas d'autres comme lui. Je suis content que Cavani dépasse le record d'Ibrahimovic, car il va faire aussi bien que lui avec l'humilité en plus, le respect de ses partenaires, du club, des supporters. Je suis doublement content pour ce garçon", a indiqué le consultant sur les ondes de RMC.

