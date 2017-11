OM : Germain, son père n'est pas inquiet « Par Damien Da Silva - Le 02/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Toujours muet en Ligue 1, l'attaquant de l'Olympique de Marseille Valère Germain (27 ans, 17 matchs et 5 buts toutes compétitions cette saison) connait une période difficile. Malgré la concurrence de Kostas Mitroglou et de Clinton Njie, son père, Bruno Germain, ne s’inquiète pas pour son fils. "Je ne veux pas trop parler de Valère, mais je peux dire qu’il se sent bien, il continue à travailler dur. L’important, c’est qu’il arrive à se procurer des occasions. Il a connu d’autres moments comme celui-ci", a relativisé l'ancien joueur de l'OM pour le quotidien régional Le Parisien. Annoncé titulaire ce jeudi (21h05 sur W9 et beIN Sports) face au Vitoria Guimaraes en Europa League, Germain aura sûrement une belle occasion de donner raison à son père. Annoncé titulaire ce jeudi (21h05 sur W9 et beIN Sports) face au Vitoria Guimaraes en Europa League, Germain aura sûrement une belle occasion de donner raison à son père.

