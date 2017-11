EdF : Deschamps prend la défense de Mbappé

Dans une période plus difficile avec le Paris Saint-Germain, l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 8 sélections et 1 but) conserve bien évidemment la confiance du sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps. Devant les médias ce jeudi, le technicien tricolore a pris la défense du jeune talent.

"C'est pas le fait qu'il soit jeune, mais une carrière ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il a une période un peu plus difficile, mais le plus important c'est la gestion humaine. C'est une gestion athlétique et humaine par rapport à un groupe. Forcément il a changé de galaxie, et malgré tout il a fait un très bon début de saison. Je suis très content qu'il soit Français", a assuré Deschamps avec un grand sourire.

Avec son énorme talent, Mbappé va rapidement remonter la pente selon le patron des Bleus.