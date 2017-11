EdF : Deschamps apprécie le retour de Martial « Par Damien Da Silva - Le 02/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Absent en équipe de France pendant 14 mois, l'ailier de Manchester United Anthony Martial (21 ans, 15 sélections et 1 but) va effectuer son retour chez les Bleus pour les matchs amicaux contre le Pays de Galles (10 novembre) et l'Allemagne (14 novembre). Une récompense méritée pour le sélectionneur Didier Deschamps. "Il continue à être efficace. Après, 14 mois, ça fait beaucoup. Anthony était avec nous à l'Euro, il a eu une période plus difficile. Il revient bien, je le trouve performant quand il sort du banc, même si je ne vais pas le cantonner à un rôle de remplaçant", a prévenu le technicien tricolore. Auteur d'un bon début de saison avec les Red Devils, Martial profite du forfait de Thomas Lemar, blessé, et va devoir se montrer à la hauteur de cette sélection. Auteur d'un bon début de saison avec les Red Devils, Martial profite du forfait de Thomas Lemar, blessé, et va devoir se montrer à la hauteur de cette sélection.

