Real : la crise ? C'est non pour Ronaldo « Par Youcef Touaitia - Le 02/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si le Real Madrid vit un début de saison compliqué, notamment en Liga où le champion d'Espagne en titre compte déjà 8 points de retard sur le leader le FC Barcelone après 10 journées, Cristiano Ronaldo (32 ans, 12 matchs et 8 buts toutes compétitions cette saison) ne s'inquiète pas. Pour l'attaquant portugais, il n'y a pas de crise au sein de la Maison Blanche. "Vous ne pouvez pas toujours être à votre meilleur niveau, il y a de bons moments et de mauvais moments. Nous sommes sereins. Ce qui compte, c'est ce qui se passe à la fin de la saison, pas ce qui se produit maintenant. On doit rester calmes. Nous traversons une mauvaise période, nous devons l'accepter et continuer à travailler. On peut perdre trois, quatre, cinq matchs mais je ne penserai toujours pas que nous sommes en crise", a assuré le quadruple Ballon d'Or en zone mixte après la défaite à Tottenham (1-3) mercredi en Ligue des Champions. "Nous voulons changer les choses. Il nous reste du chemin à parcourir pour cela mais je suis persuadé que nous y parviendrons. Je ne pense pas que ce soit une question d'attitude. On ne se cache pas, on va travailler pour inverser la tendance", a terminé le Lusitanien. Un vrai discours de leader. "Nous voulons changer les choses. Il nous reste du chemin à parcourir pour cela mais je suis persuadé que nous y parviendrons. Je ne pense pas que ce soit une question d'attitude. On ne se cache pas, on va travailler pour inverser la tendance", a terminé le Lusitanien. Un vrai discours de leader.

