OM : Gignac, le très bel hommage de Bielsa

Durant la saison 2014-2015, l'attaquant des Tigres de Monterrey André-Pierre Gignac (31 ans) a évolué sous les ordres de l'entraîneur Marcelo Bielsa à l'Olympique de Marseille. A l'occasion d'un reportage de Canal + consacré à l'international français, l'actuel coach de Lille a rendu un vibrant hommage à son ancien joueur.

"Voici pourquoi je respecte André-Pierre Gignac. Il est invincible. Non pas parce que personne ne peut le battre, mais parce qu’il ne se rend jamais. Son esprit assume chaque situation qui se présente. Sur le terrain, il donne toute son énergie parce qu’il fait passer l’intérêt de l’équipe au-dessus de tout, et de lui. Il est contagieux, il transmet, il vibre, il émeut les supporters et il est passionné par ce qu’il fait. Il est un amateur qui se comporte en professionnel. Il refuse les excuses et les justifications. Il fait face à la réalité, car il sait que c’est la seule façon de trouver la solution. A Marseille, on a partagé une saison, et ça m’a rendu meilleur entraîneur. Il ressemble à la ville, et l’OM se reconnaît en lui et l’aime. Ils sont de la même race. Et ils convertissent la rébellion en grandeur", a écrit le technicien argentin dans une lettre.

Tout simplement magnifique.