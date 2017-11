PSG : bonne nouvelle pour Thiago Motta

Bonne nouvelle pour Thiago Motta (35 ans, 8 matchs et 1 but en L1 cette saison). Touché à un ménisque, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qui devrait encore manquer deux semaines de compétition, ne sera pas opéré, annonce le quotidien L'Equipe. Le joueur, dont la blessure évolue très positivement, profitera de la trêve internationale à venir pour récupérer et espérer faire son retour au plus vite avec le vice-champion de France en titre.