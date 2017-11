Real : Ronaldo déplore certains départs « Par Damien Da Silva - Le 02/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mercredi, le Real Madrid a chuté sur la pelouse de Tottenham (1-3) en Ligue des Champions. Après la seconde défaite consécutive toutes compétitions confondues des Merengue, l'attaquant madrilène Cristiano Ronaldo (32 ans, 6 matchs et 1 but en Liga cette saison) a déploré certains départs lors du dernier mercato d'été qui ont affaibli l'équipe. "Les joueurs qui sont arrivés ont un grand potentiel. Mais Pepe, Morata, James, ils permettaient à l'équipe d’être plus forte, en plus ils nous manquent Carvajal et Bale. Les jeunes sont bons, mais ils ont moins d'expérience et c'est important à ce niveau. Ce n'est pas une excuse, je suis content, il ne faut pas tirer la sonnette d'alarme", a nuancé le Portugais en zone mixte. Dans le fond, il s'agit tout de même d'une critique du mercato réalisé par les dirigeants de la Maison Blanche. Dans le fond, il s'agit tout de même d'une critique du mercato réalisé par les dirigeants de la Maison Blanche.

News lue par 19071 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+