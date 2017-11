Real : Zidane analyse la méforme

Battu par Tottenham (1-3) mercredi en Ligue des Champions, le Real Madrid connait une période difficile avec cette seconde défaite consécutive toutes compétitions confondues. Devant les médias, l'entraîneur madrilène Zinédine Zidane a tenté d'expliquer la mauvaise passe de son équipe.

"Je ne peux pas dire que nous sommes dans un mauvais état physique. Certains joueurs récupèrent mieux que d'autres, mais pour l'instant, il faut plus se pencher sur l'aspect psychologique, rester calme et mettre les buts que nous n'avons pas mis récemment. Ce n'est pas un blocage mental. Des fois on marque beaucoup, là ça ne rentre plus. C'est un passage. D'une manière générale, je ne suis pas inquiet par le manque de buts. Nous avons de l'expérience dans l'équipe. (...) Il faut garder la tête haute. Il faut accepter que les choses n'aillent pas toujours dans notre sens", a relativisé le technicien français.

Ce dimanche (20h45), la victoire sera impérative pour le Real face à Las Palmas en Liga.