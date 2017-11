PSG : Neymar en a marre d'Emery !

Les relations entre l'attaquant du Paris Saint-Germain Neymar (25 ans, 8 matchs et 7 buts en L1 cette saison) et son entraîneur Unai Emery sont tendues ! Ces dernières semaines, les deux hommes ont connu quelques accrochages. En effet, le Brésilien n'a pas apprécié une séance d'entraînement trop courte avant le Classico et n'aime pas les longues séances vidéos du technicien espagnol. Mais ce n'est pas tout !

D'après les informations du quotidien régional Le Parisien, l'ancien joueur du FC Barcelone se plaint énormément en privée de son coach. Pourquoi ? Neymar ne se sent pas considéré à sa juste valeur et a l'impression d'être traité comme un joueur lambda par Emery. "Neymar n'en peut plus d'Emery et il le répète à longueur de journée", a lâché un habitué du camp des Loges. Une situation délicate à gérer pour le Basque...