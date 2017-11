Real : Zidane beau joueur

Le Real Madrid s'est incliné 3-1 face à Tottenham ce mercredi en Ligue des Champions. Les Merengue ont tout simplement été battus par meilleurs pour Zinedine Zidane.

"On n'a pas fait un mauvais match mais on a joué contre une meilleure équipe. Ils ont été un peu meilleurs partout. C'est une victoire méritée pour eux. On a eu des occasions, on aurait pu égaliser à un moment donné, mais ça ne veut pas en ce moment", a réagi l'entraîneur du Real au micro de beIN Sports après la rencontre.