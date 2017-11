Tottenham : une perf' fantastique pour Lloris

Tottenham a frappé fort ce mercredi en dominant le Real Madrid 3-1 en Ligue des Champions. Un grand moment pour le gardien des Spurs Hugo Lloris (30 ans, 4 matchs en C1 cette saison).

"L'état d'esprit a été fantastique du début jusqu'à la fin. On a montré qu'on était des compétiteurs après la défaite face à Manchester United en Premier League (0-1). C'était difficile à digérer mais on l'a super bien fait. Jouer contre le Real Madrid, c'est quelque chose de grand pour notre jeune équipe. On a répondu présent. Il fallait être au top, tactiquement et techniquement", a réagi le Français au micro de beIN Sports après la rencontre.