Monaco : Jardim partagé entre deux sentiments « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 01/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Bien qu'auteurs de leur meilleur match de la saison en Ligue des Champions, les Monégasques n'ont pas su l'emporter sur le terrain de Besiktas ce mercredi (1-1). Après la rencontre, Leonardo Jardim était partagé entre deux sentiments. "Après le match, j'ai deux sentiments contradictoires. Le nul n'était pas notre objectif donc je suis triste du résultat. Mais d'un autre côté, je suis heureux de la performance de l'équipe, de son comportement. Nous avons pressé l'adversaire et créé des situations de but. Et pour cela, je suis très heureux", a réagi l'entraîneur monégasque après la rencontre. "Le match d'aujourd'hui était très important, les joueurs l'ont bien compris et ont donné le maximum. L'ambiance a aussi eu un impact positif je crois, en donnant beaucoup d'énergie aux joueurs qui ont essayé de bien faire les choses, a poursuivi le technicien portugais. Le plus important est de faire une analyse générale : je suis très heureux, nous avons eu une grosse équipe qui a joué dans une grosse ambiance contre une équipe costaude de Besiktas." L'ASM a certainement livré son meilleur match de la saison en C1. L'ASM a certainement livré son meilleur match de la saison en C1.

News lue par 1992 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+