OM : Garcia réclame du temps pour Mitroglou

Auteur de débuts poussifs avec l'Olympique de Marseille, Kostas Mitroglou est déjà très critiqué. Rudi Garcia a toutefois pris la défense de son attaquant en conférence de presse ce mercredi.

"Je demande de la patience ! C'est juste évident qu'il faut de la patience, on a un joueur qui revient de blessure, qui a besoin d'apprendre le championnat français. Il a disputé trois matchs, dont un où il a été dans tous les bons coups, et deux autres plus compliqués pour lui. Enfin à Lille, cela a été compliqué pour tout le monde, on a vite marqué et on a défendu notre but bec et ongles pour prendre les trois points. Laissez-lui du temps, laissez le bosser. On a besoin de lui. Donc je demande de la patience", a répété l'entraîneur olympien.

Difficile d'être emballé après ce qu'on a vu jusqu'ici...