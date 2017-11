LdC : Tottenham 3-1 Real (fini) « Par Romain Lantheaume - Le 01/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Rien ne va plus au Real Madrid. Déjà distancés de 8 points par le FC Barcelone en Liga, les Merengue se sont un peu plus enfoncés dans la crise en sombrant à Wembley face à Tottenham (3-1) ce mercredi à l'occasion de la 4e journée du groupe H de la Ligue des Champions. Vainqueurs pour la première fois de leur histoire de la Casa Blanca, les Spurs se qualifient pour les 8es de finale et prennent une grosse option sur la première place de la poule avec trois points d'avance sur leur adversaire du soir. Tout n'est pas perdu pour le Real, 2e et très bien placé pour la qualification avec 5 points d'avance sur le Borussia Dortmund, accroché à domicile par l'APOEL Nicosie (1-1). D'entrée pourtant, dans une superbe ambiance, les hommes de Zinédine Zidane affichaient leurs intentions en faisant le jeu. Mais les Espagnols se montraient brouillons face à des Anglais bien en place. Si bien que ce sont les locaux qui étaient les plus dangereux sous l'impulsion du duo Eriksen-Kane qui profitait notamment des pertes de balle adverses. Après plusieurs alertes, les hommes de Mauricio Pochettino finissaient par trouver la faille par Alli, de retour de suspension, qui propulsait au fond des filets un centre de Trippier, en position de hors-jeu sur cette action mais non signalé (1-0, 27e)… Mené au score, le Real réagissait mais Lloris se couchait bien pour détourner la frappe de Casemiro. Comme à l'aller, le portier français repoussait encore le danger à deux reprises face à Ronaldo. Sur la retenue, les Merengue ne parvenaient pas à concrétiser leurs occasions et avant la pause, Ramos devait s'interposer pour éviter à Kane de faire le break. Au retour des vestiaires, le danger se précisait sur le but de Lloris, mais les Spurs tenaient bon, comme à l'aller, et ils faisaient parler leur réalisme offensif sur un numéro d'Alli, qui s'offrait un doublé sur une frappe déviée par Ramos (2-0, 56e). Tout heureux d'échapper à la réduction du score sur un énorme cafouillage dans la surface, les Londoniens pliaient le match sur un contre conclu par Eriksen (3-0, 65e). Si Alli manquait le triplé, ce sont bien les Merengue qui mettaient le feu en fin de partie et malgré deux nouvelles parades de Lloris face à CR7, le Portugais réduisait la marque à bout portant (3-1, 80e). Pas de quoi aider la pilule à passer… Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

