LdC : Tottenham-Real, les compos

En tête du groupe H de la Ligue des Champions avec six points d'avance, Tottenham et le Real Madrid s'affrontent ce mercredi (20h45, sur beIN Sports 1) à Wembley dans le choc de la 4e journée. Pour cette affiche, l'entraîneur merengue Zinédine Zidane est privé de Navas, Varane, Carvajal, Kovacic et Bale, à l'infirmerie.

En face, Wanyama, blessé, est le seul absent, tandis que Kane est rétabli et retrouve le onze de départ. De retour après 3 matchs de suspension, Alli débute et disputera son premier match de C1 cette saison. Titulaires à l’aller, Aurier et Sissoko retrouvent le banc. Voici les compositions des deux équipes :

Tottenham : Lloris (c) – Alderweireld, Vertonghen, Sanchez - Trippier, Winks, Dier, Eriksen, Davies – Alli, Kane.

Real : Casilla - Hakimi, Nacho, Ramos (c), Marcelo - Modrić, Casemiro, Kroos - Isco – Benzema, Ronaldo.