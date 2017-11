Real : Benzema, Lineker en remet une couche

Dans une interview accordée aux Inrocks, Karim Benzema (29 ans, 6 matchs et 1 but en Liga cette saison) s'agaçait contre les "critiques des anciens footballeurs devenus journalistes et qui, pour certains, déversent leur haine." Gary Lineker, qui se demandait récemment si l'attaquant du Real Madrid était "surcoté" pouvait se sentir visé. Et l'ancien attaquant anglais en a d'ailleurs rajouté une couche.

"Poser des questions à propos du football, c’est mon job et ce n’est certainement pas 'répandre la haine'. C’est moi ou Karim Benzema est un peu trop sensible ?", a écrit Lineker sur son compte Twitter.