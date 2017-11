ASSE : Larqué dézingue le recrutement

Alors que l'AS Saint-Etienne était censée proposer du beau jeu avec l'arrivée d'Oscar Garcia sur le banc cet été, le bilan après 11 journées de championnat est décevant. 6es de Ligue 1, les Verts ne font pas rêver et Jean-Michel Larqué pointe le recrutement du club forézien.

"On ne peut pas imaginer être meilleurs collectivement en ayant des joueurs plus faibles individuellement. Quand on parle de Saint-Etienne, et c'est épouvantable, c'est une équipe où il n'y a aucun joueur français sélectionnable quasiment. Mais comment peut-on recruter des joueurs aussi moyens, et en nombre ? Lacroix, moyen. Gabriel Silva, très moyen. Hernani, moyen. Janko, moyen. Dioussé, moyen ! J'arrête, j'arrête ! Ça suffit...", a lancé l'ancien Stéphanois sur RMC.