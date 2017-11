PSG : les clubs qui ont raté D. Alves « Par Romain Rigaux - Le 01/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé au Paris Saint-Germain cet été, Daniel Alves (34 ans, 12 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) a toujours été un joueur très courtisé. Passé par le FC Séville, le FC Barcelone et la Juventus Turin, le latéral droit brésilien aurait pu évoluer durant sa carrière en Angleterre ou au Real Madrid, l'ennemi du Barça. "J’avais pratiquement un accord avec Liverpool. Mais pour une raison ou une autre ça ne s’est pas fait au dernier moment et je ne sais vraiment pas pourquoi comme ce n’était pas moi qui menais les négociations. J’avais d’autres personnes qui me représentaient. (...) Quelque chose de similaire est arrivé un peu plus tard dans ma carrière avec Chelsea et le Real Madrid. Bien sûr, tout s’est bien passé avec les Culés (Barça) au final et aussi pour moi car j’ai pu écrire une histoire incroyable au Camp Nou", a confié l'Auriverde à Four Four Two.

