Europe : combien ont gagné les clubs français « Par Romain Rigaux - Le 01/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'UEFA a récemment dévoilé les montants versés aux clubs engagés en Ligue des Champions et en Ligue Europa la saison dernière. Demi-finaliste de la C1, l'AS Monaco est la formation française qui a touché le plus avec 64,685 M€ (dont 23,804 de droits TV). Le champion de France en titre devance le Paris Saint-Germain avec 55,313 M€ (dont 29,932 M€ de droits TV). Eliminé en phase de poules de la Ligue des Champions, Lyon a touché 38,613 M€. Un montant auquel s'ajoutent 9,858 M€ en C3 pour son parcours jusqu'en demi-finales. Au total, le club rhodanien a donc perçu 48,471 M€ pour sa campagne européenne (dont 27,467 M€ de droits TV). Loin derrière, on retrouve les deux autres clubs engagés en Ligue Europa avec 13,466 M€ pour Saint-Etienne (dont 8,203 M€ de droits TV) et 10,617 M€ pour Nice (dont 7,215 M€ de droits TV). Les gains des clubs français en Coupe d'Europe en 2016-2017 : 1. Monaco (1/2 finale de C1) : 64,685 M€ 2. Paris SG (1/8 de finale de C1) : 55,313 M€ 3. Lyon (Phase de groupes de C1 + 1/2 finale de C3) : 48,471 M€ 4. Saint-Etienne (1/16 de finale de C3) : 13,466 M€ 5. Nice (Phase de groupes de C3) : 10,617 M€ 5. Nice (Phase de groupes de C3) : 10,617 M€

