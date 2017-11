OM : Mitroglou, Di Meco n'est pas d'accord « Par Romain Lantheaume - Le 01/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Intéressant lors de ses débuts en Ligue 1 contre Strasbourg (3-3), Kostas Mitroglou (29 ans, 3 matchs et 1 but en L1 cette saison) a ensuite enchaîné avec deux prestations sans relief contre le Paris Saint-Germain (2-2) et Lille (1-0). Si les consultants Christophe Dugarry (voir ici) et Pierre Ménès (voir ici) ont déjà épinglé l’attaquant de l’Olympique de Marseille, leur homologue Eric Di Meco invite à faire preuve de patience. "Je ne suis pas fan de Mitroglou. Mais si on avait jugé Chris Waddle comme on juge Mitroglou, au bout de deux jours, on l’aurait noyé !, s’est insurgé l’ancien joueur phocéen sur les ondes de RMC. Le point commun, c’est qu’il a fallu six mois à Chris avant d’être bon, je l’ai vécu. Quand il est arrivé à l’OM, à son premier entraînement, on s’est demandé qui on nous avait fait venir. Il était bouilli." On ne peut que souhaiter au Grec de connaître pareille carrière à l’OM que l’Anglais. On ne peut que souhaiter au Grec de connaître pareille carrière à l’OM que l’Anglais.

News lue par 5608 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+