Espagne : le secret de Ramos pour vexer Piqué

Ce n’est pas un secret, les relations entre Sergio Ramos (31 ans, 147 sélections, 11 buts) et Gerard Piqué (30 ans, 92 sélections, 5 buts), coéquipiers en sélection espagnole, sont compliquées en raison de la position du défenseur central du FC Barcelone concernant l'indépendance de la Catalogne. Mais les deux hommes ont aussi appris à s’apprécier et dans ces moments-là, le défenseur central du Real Madrid n’hésite pas à chambrer le Blaugrana en lui rappelant son nom complet, Gerard Piqué Bernabeu, comme l’ancienne gloire de la Maison Blanche, Santiago Bernabeu, qui a donné son nom au stade du Real !

"Il a un grand nom de famille et à chaque fois que je le vois en sélection, je lui rappelle que son nom est Bernabeu", a lancé Ramos au micro de la radio Onda Cero. "Si vous comparez aujourd’hui et avant, on s’entend mieux lui et moi", a également juré le Merengue.