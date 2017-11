Monaco : le Barça toujours là pour Lemar !

Passé tout proche d’un départ l’été dernier, le milieu offensif de l’AS Monaco, Thomas Lemar (21 ans, 10 matchs et 1 but en L1 cette saison), figure toujours dans les petits papiers d’Arsenal et de Liverpool, qui pourraient à nouveau passer à l’attaque lors du mercato d’hiver (voir ici). Mais l’ASM ne souhaite pas se séparer du Tricolore en cours de saison et un concurrent de poids pourrait s’immiscer dans ce dossier l’été prochain.

En effet, d’après le Telegraph, le FC Barcelone envisagerait lui aussi de se lancer à l’assaut du Guadeloupéen en fin de saison ! Les Blaugrana s’étaient déjà intéressés au Monégasque durant l’été dernier. Mais on le sait, le club catalan rêve avant tout de Philippe Coutinho (Liverpool), idéalement dès cet hiver. Et en cas d’arrivée du Brésilien, on voit mal le leader de Liga casser également sa tirelire pour l’ancien Caennais…