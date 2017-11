LdC : le pactole pour la Juve en 2016-2017 « Par Romain Rigaux - Le 01/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'UEFA a récemment dévoilé les montants distribués aux clubs engagés dans la Ligue des Champions 2016-2017. Si chaque formation a touché de l'argent pour sa participation à la compétition et ses résultats, une grande partie est issue des droits TV. Et sur les 1,384 milliard d'euros versés, c'est la Juventus Turin qui touche le jackpot avec 110,384 millions d'euros (dont 58,826 M€ uniquement avec les droits TV) ! La Juve est devant le Real Madrid, sacré champion d'Europe. Le club merengue a perçu 81,051 M€ (dont 26,170 M€ de droits TV) et est même devancé par Leicester avec 81,681 M€ (dont 49,073 M€ de droits TV). La Casa Blanca a été moins gâtée par la redistribution des droits télévisuels. Eliminé en 8es de finale, le PSG a touché un chèque de 55,313 M€ (contre 70,803 M€ la saison précédente) dont 29,932 M€ de droits TV (contre 40,371 M€ la saison précédente). Si Monaco a reçu un peu moins que le PSG en terme de droits TV (23,804 M€), son statut de demi-finaliste lui permet tout de même de terminer largement devant avec au total 64,685 M€ de primes. L'ASM est le cinquième club le mieux payé derrière la Juve, Leicester et le Real donc, mais aussi Naples (66,009 M€). Derrière, on retrouve Arsenal (64,573 M€), l'Atletico Madrid (60,615 M€) et le Barça (59,847 M€). Eliminé en phase de poules, Lyon a tout de même récolté un beau pactole : 38,613 M€. La Ligue des Champions paie ! Si Monaco a reçu un peu moins que le PSG en terme de droits TV (23,804 M€), son statut de demi-finaliste lui permet tout de même de terminer largement devant avec au total 64,685 M€ de primes. L'ASM est le cinquième club le mieux payé derrière la Juve, Leicester et le Real donc, mais aussi Naples (66,009 M€). Derrière, on retrouve Arsenal (64,573 M€), l'Atletico Madrid (60,615 M€) et le Barça (59,847 M€). Eliminé en phase de poules, Lyon a tout de même récolté un beau pactole : 38,613 M€. La Ligue des Champions paie !

News lue par 8501 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+