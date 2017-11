PSG : Guedes aimerait rester à Valence

Prêté cette saison à Valence par le Paris Saint-Germain, Gonçalo Guedes (20 ans, 8 matchs et 3 buts en Liga avec FC Valence cette saison) s'éclate en Espagne. Si le club de la capitale entend récupérer son attaquant portugais pour la saison prochaine, celui-ci se verrait bien rester dans sa formation actuelle.

"Je ne sais rien sur mon futur. Je ne peux rien dire parce que je n’en sais pas plus", a d'abord avoué le Lusitanien à Superdeporte, avant d'en dire un peu plus sur son envie : "Oui, j’aimerais rester. Ici je suis très heureux et on me traite bien."

Un départ n'est pas dans les plans du PSG pour le moment.