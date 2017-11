PSG : un club a sondé Lucas, mais...

Lucas (25 ans, 4 apparitions et 1 but en L1 cette saison) vit un début de saison très compliqué au Paris Saint-Germain. L'ailier brésilien ne fait plus partie des plans d'Unai Emery qui avait décidé de ne pas le convoquer dans le groupe pour la réception d'Anderlecht (5-0) mardi en Ligue des Champions. Cette situation a éveillé l'intérêt de plusieurs formations dont Cruzeiro, qui s'est renseigné sur la disponibilité du joueur cet hiver.

"J’ai discuté avec son agent parce que c’est un joueur qui est peu utilisé. Et les joueurs qui sont dans cette situation ont parfois envie de rentrer au Brésil à cause de la coupe du Monde. Ils ont plus de visibilité. Mais il a plusieurs offres pour rester en Europe et sa femme, qui est enceinte, ne veut pas bouger", a confié le futur vice-président du club brésilien Itair Machado à Globo.

Ces propos confirment l'intention de l'Auriverde de rester à Paris, où sa femme désire accoucher.