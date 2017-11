PSG : Riolo fracasse Kurzawa pour son "chut" « Par Romain Rigaux - Le 01/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Visiblement vexé par les critiques, Layvin Kurzawa (25 ans, 11 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison) a fêté le premier de ses trois buts contre Anderlecht (5-0), mardi en Ligue des Champions, en faisant le geste "chut" pour faire taire ses détracteurs. Une célébration très peu appréciée par le journaliste de RMC, Daniel Riolo. "Kurzawa ose faire 'chut'. Kurzawa demande qu’on se taise, qu’on ne le critique plus ? C’est ça que veut dire ce geste ? Donc en fait, il est pire que tout ce qu’on pouvait imaginer ce gars-là ! Donc ce joueur pensait ne pas mériter les critiques, c’est ça ? Donc il n’accepte pas qu’on juge mal ses performances depuis le début de la saison ? Donc il n’a aucune lucidité ? Il a donc inventé le concept de honte ! Attitude absolument incroyable et folle...", a lancé Riolo sur RMC. Malgré son triplé, Kurzawa n'aura pas fait taire ses détracteurs à cause de son geste... Malgré son triplé, Kurzawa n'aura pas fait taire ses détracteurs à cause de son geste...

