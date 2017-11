PSG : Emery, mention spéciale pour Verratti

Peu habitué à faire trembler les filets, le milieu de terrain Marco Verratti (24 ans, 4 matchs et 1 but en LdC cette saison) a montré la voie au Paris Saint-Germain en ouvrant le score face à Anderlecht (5-0) mardi en Ligue des Champions. Noté 8/10 par la rédaction de Maxifoot (voir le Débrief et NOTES ici), l’Italien a eu droit aux compliments de son entraîneur Unai Emery.

"Marco Verratti est un joueur de top niveau. Ici, il a son chemin pour grandir davantage, et ce chemin consiste à améliorer ses statistiques offensives : à faire plus de passes décisives et bien choisir quand il peut tirer, a souligné le technicien espagnol en conférence de presse. Aujourd'hui, il l'a bien fait et c'est bon pour l'équipe et pour lui."

Avec cette belle performance, "Petit Hibou" a peut-être lancé sa saison pour de bon après son été agité.