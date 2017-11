Atletico : K. Gameiro - "tout est plus dur" « Par Romain Lantheaume - Le 01/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Tenu en échec à domicile par Qarabag (1-1) mardi en Ligue des Champions, l’Atletico Madrid aura besoin d’un miracle pour se qualifier dans le groupe C avec quatre points de retard sur Chelsea et cinq sur l'AS Rome à deux journées de la fin. Pour l’attaquant Kevin Gameiro (30 ans, 2 matchs en LdC cette saison), rien ne va en ce moment pour les Colchoneros. "Tout est plus dur quand il faut absolument gagner et que nous nous compliquons la tâche en étant menés, a déploré le Français dans des propos rapportés par L’Equipe. Et puis quand ça ne veut pas entrer…" Avec 33 tirs, dont 10 cadrés, l’ancien Parisien et ses coéquipiers ont cruellement manqué de réalisme face aux modestes Azéris. Avec 33 tirs, dont 10 cadrés, l’ancien Parisien et ses coéquipiers ont cruellement manqué de réalisme face aux modestes Azéris.

