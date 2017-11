PSG : Rothen rafraîchit la mémoire de Kurzawa « Par Romain Lantheaume - Le 01/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Critiqué au cours des derniers mois, le latéral gauche du Paris Saint-Germain Layvin Kurzawa (25 ans, 4 matchs et 3 buts en LdC cette saison) a riposté en signant un triplé inédit (voir ici) mardi contre Anderlecht (5-0) en Ligue des Champions. L’international français a célébré son premier but en plaçant son doigt devant la bouche, comme pour faire taire ses détracteurs. Un geste inapproprié aux yeux du consultant Jérôme Rothen. "Ce n'est pas le premier joueur à avoir du mal à analyser ses performances. S'il se permet de faire ce geste, c'est qu'il est à des années-lumière de penser que les critiques sont justifiées, s’est étonné l’ancien milieu de terrain du PSG sur les ondes de RMC. Ça reste un moment exceptionnel, qu'il le savoure. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il ait un peu plus de lumière dans sa tête et qu'il se dise : 'Je mets trois buts, mais à chaque fois qu'il y a eu un décalage des Belges, c'est venu de mon côté'." "A côté de ça, il met trois buts, donc ça masque sa performance", a conclu Rothen. "A côté de ça, il met trois buts, donc ça masque sa performance", a conclu Rothen.

News lue par 25560 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+