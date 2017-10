Atletico : Simeone veut "battre le destin" « Par Romain Rigaux - Le 01/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En concédant le nul contre Qarabag (1-1) ce mardi en Ligue des Champions, l'Atletico Madrid se retrouve dans une très mauvaise posture avec la 3e place du groupe C à quatre points de Chelsea et cinq de l'AS Rome. Mais Diego Simeone veut encore y croire. "Le résultat n'est pas celui que nous voulions, le destin n'est pas de notre côté quand nous sommes face au but, nous devons continuer à travailler pour battre le destin. Je suis le premier responsable de tout ce que génère l'équipe et il faut gagner ce bras de fer avec le destin. Nous devons essayer de battre l'AS Rome et ensuite le destin nous offrira ce que nous méritons, à savoir continuer dans cette compétition ou bien être éliminés", a déclaré l'entraîneur des Colchoneros.

