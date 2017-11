Chelsea : le coup de gueule de Conte « Par Damien Da Silva - Le 01/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors du choc de la 4e journée de la Ligue des Champions, Chelsea a lourdement chuté face à l'AS Roma (0-3) ce mardi. Devant les médias, l'entraîneur des Blues Antonio Conte n'a pas caché son agacement par rapport à la performance de ses troupes, notamment en seconde période. "On a fait une première période de qualité mais on se retrouve à 0-2. Après 30 secondes, on aurait pu marquer mais, sur le contre, c'est nous qui prenons ce premier but. Ensuite on a eu des occasions, mais on encaisse le deuxième but sur le deuxième tir de la Roma. Par contre, la seconde période a été très décevante. Je n'ai rien vu de positif. C'était vraiment mauvais. La Roma a montré plus de faim et d'envie, de volonté de nous battre. Ils ont gagné les duels et ils ont clairement mérité leur victoire", a reconnu l'Italien. Et encore, le gardien de Chelsea Thibaut Courtois a évité une défaite plus importante à son équipe... Et encore, le gardien de Chelsea Thibaut Courtois a évité une défaite plus importante à son équipe...

