Man Utd : Mourinho attend encore la qualif' « Par Damien Da Silva - Le 01/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En dominant le Benfica Lisbonne (2-0) ce mardi, Manchester United a signé une 4e victoire en 4 matchs lors de cette phase de groupes de la Ligue des Champions. Mais pour le plus grand désarroi de l'entraîneur mancunien José Mourinho, son équipe n'est toujours pas officiellement qualifiée pour les 8es de finale. "On n'est pas encore qualifié ? Quatre victoires et ce n'est toujours pas assez ? Nous devons décrocher ce point dans les deux derniers matchs. Je suis plus que content. Nous avons fait beaucoup de changements, nous avons cassé la dynamique et les routines de l'équipe, et pourtant nous avons marqué deux fois, sans encaisser de but", a apprécié le Portugais pour BT Sport. En tête du Groupe A avec 6 points d'avance sur le FC Bâle et le CSKA Moscou, Manchester United a quasiment validé son billet pour la suite de la compétition. En tête du Groupe A avec 6 points d'avance sur le FC Bâle et le CSKA Moscou, Manchester United a quasiment validé son billet pour la suite de la compétition.

