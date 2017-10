LdC : Kurzawa dans l'histoire !

Nommé homme du match et noté 8,5/10 par la rédaction de Maxifoot (voir Débrief et Notes ici), le latéral gauche du Paris Saint-Germain Layvin Kurzawa (25 ans, 4 matchs et 3 buts en LdC cette saison) a marqué un triplé face à Anderlecht (5-0) ce mardi lors de la 4e journée de la Ligue des Champions. Et le Français va laisser son nom dans l'histoire de cette compétition !

En effet, d'après les statistiques d'Opta, le Parisien est devenu le premier défenseur à inscrire un triplé dans un match de C1. A noter que Kurzawa devient aussi le second joueur dans l'histoire du PSG à marquer trois buts en une seule rencontre de Ligue des Champions après Zlatan Ibrahimovic, c'était déjà contre Anderlecht (5-0) en octobre 2013.

Layvin Kurzawa dans l'histoire de la C1