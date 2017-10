PSG : du grand Neymar ce soir « Par Romain Rigaux - Le 31/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- On l'avait quitté sur son expulsion contre l'OM (2-2) au terme d'un match nerveux, Neymar est revenu en forme contre Anderlecht (5-0) ce mardi soir en Ligue des Champions. Noté 8/10 par la rédaction de Maxifoot, le Brésilien est impliqué sur quatre des cinq buts parisiens. à retrouver ici). "Le Brésilien a beaucoup tenté et il n'a pas tout réussi, mais on ne peut pas le lui reprocher. Il a brillé en faisant régulièrement la différence sur ses accélérations et en délivrant plusieurs caviars à ses partenaires. Toujours bien placé et attiré par le but, il a été très en vue ce soir et il est impliqué sur les quatre premiers buts parisiens. Il est à l'avant-dernière passe sur l'ouverture du score, il fait tout le travail pour s'offrir le deuxième, trouve le poteau et provoque le troisième, puis sert Alves sur le quatrième", peut-on lire dans le Débrief et Notes de Maxifoot ().

