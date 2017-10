VIDEO : l'olive de Perotti à El Shaarawy

Diego Perotti (29 ans, 3 matchs et 1 but en LdC cette saison) a une façon bien particulière de féliciter ses coéquipiers ! Lors du choc de la soirée en Ligue des Champions, l'AS Roma a surclassé Chelsea (3-0) ce mardi avec notamment un doublé de Stephan El Shaarawy (25 ans, 4 matchs et 2 buts en LdC cette saison). Et sur son second but, l’Égyptien a eu le droit à une attention surprenante de la part de son partenaire.

En effet, Perotti s'est distingué en réalisant une "olive", soit un doigt placé à un endroit intime, à El Shaarawy juste devant les cameras. Après la partie, l'Argentin a expliqué qu'il "avait perdu quelque chose" et qu'il justifierait peut-être ce geste en fin de saison. Ça promet pour les prochains mois !