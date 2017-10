PSG : Mbappé a retrouvé ses jambes « Par Romain Rigaux - Le 31/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En difficulté depuis quelques matchs et un peu émoussé physiquement, Kylian Mbappé (18 ans, 4 matchs et 2 buts en LdC cette saison) était pourtant titulaire face à Anderlecht (5-0) ce mardi soir en Ligue des Champions. S'il n'a pas trouvé le chemin des filets, l'attaquant parisien a rendu une belle copie avec une note de 7/10 attribuée par la rédaction de Maxifoot. à retrouver ici). "Le gamin de Bondy a retrouvé ses jambes ce soir. Très impliqué, que ce soit défensivement ou offensivement, il a été omniprésent en première période même s'il n'a pas marqué. Sur l'ouverture du score, il est au départ de l'action en récupérant le ballon devant sa surface et il offre la passe décisive à Verratti. Il a beaucoup cherché à combiner avec ses partenaires, avec 32 passes réussies sur 39, et à donner de la vitesse au jeu sur ses accélérations ou en jouant en une touche de balle", peut-on lire dans le Débrief et Notes de Maxifoot ().

