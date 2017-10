PSG : Rabiot s'est bien senti en sentinelle

Lors du festival du Paris Saint-Germain face à Anderlecht (5-0) en Ligue des Champions ce mardi, le milieu de terrain Adrien Rabiot (22 ans, 4 matchs en LdC cette saison) a été bon dans un rôle de sentinelle. Noté 8/10 par la rédaction de Maxifoot (voir Débrief et Notes ici), l'international français a pris du plaisir.

"On a été sur la même dynamique que Nice, où on avait fait un bon match. C’était le niveau au-dessus là, et quand on est comme ça, on fait de bonnes rencontres. Je m’adapte quand je joue à ce poste, j’ai un bon état d’esprit, je veux vraiment bien faire. Dans l’entrejeu, on était fort et je me suis bien senti. Je suis content pour l’équipe", a commenté le Parisien pour beIN Sports.

Si Rabiot préfère évoluer en tant que relayeur, il démontre qu'il peut aussi rendre des services dans un rôle de sentinelle.