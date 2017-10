PSG : aux anges, Kurzawa explique son signe

Auteur d'un triplé, le latéral gauche du Paris Saint-Germain Layvin Kurzawa (25 ans, 4 matchs et 3 buts en LdC cette saison) a été déterminant lors de la victoire face à Anderlecht (5-0) ce mardi pour le compte de la 4e journée de la Ligue des Champions. Au micro de beIN Sports, le Français est revenu sur ce succès, en expliquant aussi son geste, avec son doigt devant sa bouche, après son premier but.

"Je pense que tout le monde peut être content. On a gagné 5-0, on a fait un bon match et il faut continuer comme ça. J'ai marqué un triplé grâce à mes coéquipiers, je suis très content et j'ai repris un peu de confiance. Ce signe ? C'était pour tout le monde, sur le coup de l'émotion", a justifié Kurzawa, noté 8,5/10 et nommé homme du match par la rédaction de Maxifoot (voir Débrief et Notes ici).

Très critiqué depuis le début de la saison, l'ancien Monégasque voulait donc répondre à ses détracteurs.