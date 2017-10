PSG : Verratti savoure son but « Par Damien Da Silva - Le 31/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion de la 4e journée de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a écrasé Anderlecht (5-0) ce mardi. Auteur du premier but de la rencontre, le milieu de terrain parisien Marco Verratti (24 ans, 4 matchs et 1 but en LdC cette saison) a savouré cette réussite individuelle, tout en insistant sur l'importance de ce succès collectif. "Ça fait toujours plaisir de marquer, surtout quand tu marques pas beaucoup comme moi. Surtout que c'est le premier, donc il est important, ça permet de mener au score et d'avoir plus d'espace par la suite. Donc je suis content, mais je suis surtout content pour la victoire. C’est une belle victoire d’équipe", a apprécié l'Italien pour beIN Sports. Avec cette démonstration, le PSG a officiellement validé son billet pour les 8es de finale de la compétition. Avec cette démonstration, le PSG a officiellement validé son billet pour les 8es de finale de la compétition.

