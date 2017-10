PSG : Rabiot revient sur le débat de son poste « Par Romain Rigaux - Le 31/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis le début de la saison, Adrien Rabiot (22 ans, 15 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) alimente les débats sur son implication au poste de sentinelle, où il n'a pas toujours affiché un visage convaincant. Avant d'affronter Anderlecht en Ligue des Champions ce mardi (20h45), le milieu parisien assure encore une fois qu'il n'a aucun problème avec ce poste. "Quand on me pose la question, c'est souvent : où je préfère jouer ? Et quand je réponds, je dis que je préfère jouer relayeur. Mais c'est bien de jouer à ce poste (de sentinelle) aussi car ça peut m'apporter, et c'est surtout que le coach a besoin de moi à ce poste et l'équipe aussi. Donc je m'adapte. Je n'ai pas dit que je n'aimais pas jouer à ce poste-là", a déclaré le Parisien au micro de beIN Sports.

