LdC : PSG 5-0 Anderlecht (fini) « Par Romain Rigaux - Le 31/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Paris Saint-Germain s'est très largement, et logiquement, imposé contre Anderlecht (5-0) ce mardi soir lors de la 4e journée de la Ligue des Champions. Les Parisiens se montraient dangereux très rapidement et Neymar était tout proche d'ouvrir le score après seulement 30 secondes de jeu mais butait sur Boeckx. Le gardien des Mauves allait être très sollicité ensuite. Dès que les hommes d'Unai Emery accéléraient dans le jeu, il y avait danger et Boeckx devait s'imposer sur les tentatives de Draxler et Mbappé. Inspiré, le PSG affichait un visage séduisant avec de superbes combinaisons offensives et trouvait la faille par Verratti au terme d'un nouveau beau mouvement collectif (1-0, 30e). C'était un vrai plaisir de voir jouer les Parisiens ce soir ! Cet avantage était logique pour un Paris SG ultra-dominateur et jamais réellement inquiété. Avant la pause, Neymar faisait le break d'une frappe à l'entrée de la surface (2-0, 45e+4). Au retour des vestiaires, Paris ne baissait pas de pied et poursuivait sa domination. Baladés, les Belges craquaient une troisième fois sur un coup franc de Neymar repoussé par le poteau mais repris par Kurzawa (3-0, 53e). Tout souriait au PSG. Le latéral gauche parisien s'offrait même un triplé avec, vingt minutes plus tard, une tête plongeante (4-0, 72e), puis d'une frappe croisée du gauche (5-0, 78e). Avec ce show, le PSG valide déjà sa qualification pour les 8es de finale de la C1.

