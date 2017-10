LdC : PSG 2-0 Anderlecht (mi-tps)

A la pause, le Paris Saint-Germain mène logiquement au tableau d'affichage face à Anderlecht (2-0) dans ce match de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions.

Les Parisiens se montraient dangereux très rapidement et Neymar était tout proche d'ouvrir le score après seulement 30 secondes de jeu mais butait sur Boeckx. Le gardien des Mauves allait être très sollicité ensuite. Dès que les hommes d'Unai Emery accéléraient dans le jeu, il y avait danger et Boeckx devait s'imposer sur les tentatives de Draxler et Mbappé. Inspiré, le PSG affichait un visage séduisant avec de superbes combinaisons offensives et trouvait la faille par Verratti au terme d'un nouveau beau mouvement collectif (1-0, 30e). Un plaisir de voir jouer les Parisiens ce soir et un avantage logique pour un Paris SG ultra-dominateur et jamais réellement inquiété. Avant la pause, Neymar faisait le break d'une frappe à l'entrée de la surface (2-0, 45e+4).

Après 45 minutes, le PSG est virtuellement qualifié pour les 8es de finale.