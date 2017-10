Montpellier : Lasne prolonge l'aventure (off.)

Alors que son contrat prenait fin en juin prochain, Paul Lasne (28 ans, 11 matchs en L1 cette saison) a prolongé avec Montpellier ce mardi. Le milieu de terrain est désormais lié au club héraultais jusqu'en juin 2021.

"J'ai beaucoup d'affection pour ce club et pour les gens qui y travaillent, explique le joueur sur le site du MHSC. Maintenant, le plus dur commence c'est-à-dire continuer à travailler et à progresser pour le bien du club. Notre début de saison est encourageant, mais le plus dur et le plus passionnant est à venir."

Lasne évolue à Montpellier depuis 2014.