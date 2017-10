EdF : Benzema rêve encore du Mondial 2018

Plus appelé en équipe de France depuis novembre 2015 et l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema (29 ans, 81 sélections et 27 buts) est boudé par Didier Deschamps. Mais l'attaquant du Real Madrid espère toujours convaincre le sélectionneur avant la Coupe du monde 2018.

"J'ai toujours l’espoir d’aller en Russie. Je veux me donner toutes les chances d’y parvenir, assure le Merengue au magazine Les Inrockuptibles. Bien sûr que j’ai envie de revenir en équipe de France ! Quel footballeur ne rêve pas de disputer une Coupe du monde ? J’essaie d’être le meilleur possible en club et on fera les comptes à la fin. Parler, ça ne sert plus à rien et ça peut être mal interprété. Je ne parle plus, je ne dis plus rien. J’essaie d’être performant et de gagner des titres."

Difficile d'imaginer un retour de Benzema chez les Bleus avec Didier Deschamps sur le banc. Celui-ci a d'ailleurs prolongé jusqu'en 2020 ce mardi ( voir la brève de 17h06 ).