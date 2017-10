Real : Benzema ne comprend pas les consultants « Par Romain Rigaux - Le 31/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En petite forme et gêné par des pépins physiques depuis le début de la saison, Karim Benzema (29 ans, 6 matchs et 1 but en Liga cette saison) n'est pas épargné par les critiques. Mais ce n'est pas nouveau puisque l'attaquant du Real Madrid a souvent été contesté ces dernières années. Notamment par certains consultants dont il encaisse avec agacement les remarques. "Les critiques des anciens footballeurs devenus journalistes et qui, pour certains, déversent leur haine. Ils ont vécu les mêmes épreuves que moi mais ils n’ont aucune solidarité. Ils me font de la peine, franchement. (...) J’ai du mal à comprendre la perception que l’on a de moi en France mais ne pense pas qu’on réussira à la changer. (...) Il y a une petite minorité qui prend plaisir à raconter n’importe quoi sur moi quotidiennement en se disant que ça fait de l’audimat ou que ça fait vendre du papier", a déclaré l'ancien Lyonnais au magazine Les Inrockuptibles.

