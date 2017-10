Monaco : les 8es, Jardim y croit dur comme fer

Sur le terrain du Besiktas demain mercredi (18h), l'AS Monaco abattra sa dernière carte en vue des 8es de finale de la Ligue des Champions. Dernier du groupe G avec un seul point, le club de la Principauté doit s'imposer en Turquie pour espérer encore accéder au tour suivant. Et Leonardo Jardim est loin d'avoir renoncé.

"Je suis ici depuis quatre ans, et l'une de nos grandes forces est de croire en nous. Sinon, on ne serait jamais arrivés en demi-finale la saison dernière, et on n'aurait jamais été champions de France dans la foulée. C'est la force de Monaco, et c'est le message qu'on passe aux joueurs qui arrivent", a fait savoir l'entraîneur monégasque en conférence de presse ce mardi.

En Turquie, l'ASM évoluera sans Falcao et Sidibé ( voir la brève de 09h20 ).