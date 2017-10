Bayern : Lewandowski réclame du renfort « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 31/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Blessé samedi face au RB Leipzig (2-0), et sorti à la pause, Robert Lewandowski (29 ans, 16 matchs et 14 buts toutes compétitions cette saison) ne sera pas du déplacement à Glasgow ce mardi en Ligue des Champions. Après avoir déjà beaucoup donné en ce début de saison, l'attaquant polonais estime que le Bayern Munich a besoin de recruter à son poste pour lui permettre de souffler un peu. "J'accepterais volontiers un peu plus de temps de repos, avoue Lewandowski dans les colonnes de Kicker. Pour l'instant, il n'y a pas de remplaçant à mon poste, mais aucun joueur ne peut jouer 90 minutes, tous les trois jours et toute la saison." Un message très clair envoyé aux dirigeants munichois. Un message très clair envoyé aux dirigeants munichois.

